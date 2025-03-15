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В школу №2 в Салехарде вызвали полицию из-за принесенной петарды

Ученики школы №2 в Салехарде 14 марта принесли в школу петарду, сообщила директор школы Марина Колчина в своем Telegram-канале.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В образовательное учреждение приехали сотрудники полиции. Правоохранители изучили записи с камер наблюдения.

«Будем дальше работать с учениками, родителями, зададим острые вопросы и службе охраны. Школьная жизнь она такая...пестрая»,— написала госпожа Колчина.

Ранее в Нижневартовском районе (ХМАО — Югра) подросток нанес телесные повреждения шестикласснику. Было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), расследованием заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Анна Капустина

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