Монголия передаст России четырех снежных барсов, хищников направят в Красноярский и Алтайский края. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия получит четырех снежных барсов из Монголии

Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ Россия получит четырех снежных барсов из Монголии

Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

Соглашение о передаче снежных барсов из Монголии в Россию разрабатывается в рамках сертификата, который был подарен президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Детали соглашения обсудили участники международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». Во встрече участвовали представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, представители Министерства природы Монголии, министр экологии Татарстана Александр Шадриков, а также ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Два снежных барса будут направлены в Красноярский зоопарк «Роев ручей», а еще два — в Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Алтайском крае.

Влас Северин