В Татарстане определены подрядные организации, которые займутся капитальным ремонтом 562 домов из 911, включенных в программу на 2025 год. Об этом сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин в ходе республиканского совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане определили подрядчиков по капремонту 562 многоквартирных домов

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ В Татарстане определили подрядчиков по капремонту 562 многоквартирных домов

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам министра, в 134 домах подрядчики будут выполнять работы по замене лифтового оборудования, а в 428 домах — строительно-монтажные работы. Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана продолжает проводить электронные аукционы для определения подрядчиков на оставшиеся объекты.

Ранее Марат Айзатуллин сообщал, что в рамках программы капитального ремонта планируется замена 711 лифтов в 234 домах и общестроительные работы в 688 зданиях.

Влас Северин