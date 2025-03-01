В Татарстане в 2025 году начнут капремонт 911 многоквартирных домов

В Татарстане в 2025 году начнут капитальный ремонт 911 многоквартирных домов в 42 муниципалитетах. Об этом сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин в ходе республиканского совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего в рамках программы капитального ремонта планируется замена 711 лифтов в 234 домах и общестроительные работы в 688 зданиях.

Также Марат Айзатуллин сообщил, что в 2025 году запланирован ремонт объектов в сферах образования (213 объектов), здравоохранения (226 объектов), а также культуры и молодежной политики.

Влас Северин