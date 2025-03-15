СКА «испек» сухарь

Петербургский СКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду «Сочи» со счетом 2:0. Это была последняя игра армейцев на «СКА Арене» в регулярном чемпионате. Осталось провести выезд по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Нижний Новгород и узнать соперника по первому раунду плей-офф, чтобы начать главную часть сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду «Сочи»

Фото: ХК СКА СКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду «Сочи»

Фото: ХК СКА

Последняя домашняя серия игр СКА в «регулярке» оказалась скромной на голы. Надо сказать, что на финише чемпионата петербуржцы вообще мало забивают. Из восьми игр можно отметить только победу над «Металлургом», обладателем Кубка Гагарина, со счетом 4:2. В других встречах команда больше трех не забивала. Но и в свои ворота армейцы пропускают реже: после поражения от «Спартака» 2:7 наши хоккеисты не позволили соперникам «распечатать» голкиперов больше двух раз. Уже шесть таких матчей накопилось. Команда сменила тактику: идет подготовка к плей-офф, где больше потребуется надежная, чем яркая игра. К тому же наступило спокойствие на последнем рубеже. Там все время выходит Егор Заврагин, который играет уверенно и стабильно. В матче с «Сочи» 19-летний голкипер СКА сохранил свои ворота сухими. Это его третий матч «на ноль» в чемпионате.

В атаке же армейцы не очень усердствовали. Все решили шайбы, заброшенные Сергеем Толчинским в первом периоде и Михаилом Григоренко во втором. Видно было, что игроки СКА не прочь сохранить силы для оставшейся части сезона, так как им еще выступать в плей-офф. Сочинцам такая перспектива не грозит: у них молодая команда, которая идет на последнем месте в Западной конференции, и, как признался ее тренер, знаменитый в прошлом защитник Сергей Зубов, в этих условиях не так просто настроить игроков на борьбу. Но все равно южанам удалось оказать сопротивление: проиграть в две шайбы на «СКА Арене» незазорно. В заключительном периоде гости заставили армейцев удаляться, играли впятером против троих, но хозяев выручил Заврагин. Он же отразил несколько сложнейших шайб на последних секундах матча.

Теперь петербуржцев ждут три заключительных матча в регулярном чемпионате, которые они проведут против «Трактора», «Автомобилиста» и «Торпедо» на их площадках. От результатов будет зависеть, с кем СКА встретится в первом раунде плей-офф. Впервые за последние годы может случиться так, что команда с берегов Невы не попадет в первую четверку «Запада» и начнет выступления в Кубке Гагарина на чужом льду. Сейчас армейцы занимают шестое место, уступая два очка «Спартаку», минскому «Динамо» и опережая на два «Северсталь». При этом команды провели разное количество матчей, и ответ на вопрос, кто с кем схлестнется в первом раунде Кубка Гагарина, дадут матчи на финише чемпионата. Единственное, что можно сказать точно: СКА не сыграет ни с ярославским «Локомотивом», ни с «Торпедо». Оба клуба уже заняли в Западной конференции соответственно первое и восьмое места и встретятся между собой.

Кирилл Легков