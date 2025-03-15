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В Татарстане при пожаре в частном доме погиб мужчина

В деревне Кувады Тукаевского района Татарстана при пожаре в частном доме погиб мужчина. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.

В деревне Кувады Тукаевского района Татарстана при пожаре в частном доме погиб мужчина

В деревне Кувады Тукаевского района Татарстана при пожаре в частном доме погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В деревне Кувады Тукаевского района Татарстана при пожаре в частном доме погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожарные прибыли на место, локализовали пожар на площади 48 кв. м. и обнаружили тело 66-летнего хозяина одноэтажного бревенчатого дома.

По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения в монтаже или эксплуатации электрооборудования.

Влас Северин

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