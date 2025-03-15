На Дону завершили работы по обустройству захоронений воинов, погибших на СВО

В Ростовской области завершили работы по обустройству захоронений воинов - участников специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону со ссылкой на муниципальное учреждение «Служба городских кладбищ». Здесь пояснили, что речь идет о воинских захоронениях, расположенных на Аллее Героев на Северном кладбище донской столицы и в квартале Мужества кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе региона. На эти цели из городского бюджета выделили почти 16 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2025 году планируется продолжить благоустройство захоронений на Северном и «Ростовском» кладбищах. Сейчас идет согласование сметной документации. Кроме того, при условии финансирования на апрельском заседании Ростовской-на-Дону Думы будут проведены конкурсы для определения подрядчика по благоустройству выбранных участков.

На этих участках - могилы военнослужащих, которые награждены Орденом Мужества или медалью «За отвагу».

В дальнейшем места для захоронения погибших бойцов будут предоставлять на территории муниципального кладбища «Ростовское», а по желанию граждан - на Северном или «Ростовском» кладбищах. Также есть возможность подзахоронения участников спецоперации к родственникам.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону после вмешательства прокуратуры устранили аварийные деревья на кладбище.

Снежана Стодольская