Посол Парамонов назвал защитой реакцию РФ на слова итальянского президента

Реакция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на заявление президента Италии Серджо Маттареллы обусловлена защитой от нападок в сторону Москвы. Так прокомментировал ситуацию посол страны в Риме Алексей Парамонов. В четверг, 13 марта, его вызвали в итальянский МИД для разъяснения слов госпожи Захаровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Парамонов

Фото: МИД РФ Алексей Парамонов

Фото: МИД РФ

«Порекомендовали итальянским дипломатам рассматривать реакцию МИД России не как "словесную атаку", а как нашу защиту от ничем не спровоцированных повторяющихся нападок на Россию»,— сказал посол (цитата по ТАСС).

По его словам, использование в публичных выступлениях господина Маттареллы заведомо ложных и оскорбительных для России сведений только усугубляет «удручающую атмосферу» в отношениях двух стран.

Ранее итальянский президент заявил, что Россия продвигает опасную ядерную риторику и угрожает Украине соответствующим разрешением конфликта. В ходе брифинга 13 марта Мария Захарова назвала это ложью и «фантазиями» самого господина Маттареллы. Дипломат подчеркнула, что ему придется ответить за свои слова.