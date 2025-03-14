Захарова сочла вызов посла РФ в Италии привлечением внимания к своим проблемам

Италия, вызвав российского посла, пытается привлечь внимание к своим проблемам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Рим предпринял этот шаг, поскольку Москва вновь «поймала» президента страны Серджо Маттареллу на вранье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали»,— сказала дипломат в интервью газете «Известия». «Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам»,— уточнила она.

В ходе вчерашнего брифинга госпожа Захарова назвала ложью и «фантазиями» заявление итальянского лидера о том, что Россия угрожает ЕС ядерным оружием. Она подчеркнула, что Серджо Маттарелле придется ответить за свои слова. «Для того чтобы создать ощущение этой мнимой угрозы, нужно бесконечно на эту тему говорить»,— добавила дипломат.

В среду, 12 марта, господин Маттарелла встречался в японском городе Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках. Там он отметил, что Россия продвигает опасную ядерную риторику и угрожает Украине соответствующим разрешением конфликта. После слов Марии Захаровой о лжи глава итальянского МИДа Антонио Таяни сообщил в социальной сети X, что вызывает посла РФ.