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В Ставропольском крае 17 дорог закроют для большегрузов

С 1 по 30 апреля на Ставрополье закроют движение большегрузов по 17 региональным и муниципальным дорогам, сообщили в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Запрет коснется транспортных средств с превышением допустимой нагрузки на ось. Ограничения не затронут дорожную технику, пассажирские автобусы, перевозку продовольствия, медикаментов, горюче-смазочных материалов и почтовые отправления.

Меры вводятся ежегодно весной для сохранения дорожного покрытия во время таяния снега.

Тат Гаспарян

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