В Ставропольском крае 17 дорог закроют для большегрузов
С 1 по 30 апреля на Ставрополье закроют движение большегрузов по 17 региональным и муниципальным дорогам, сообщили в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Запрет коснется транспортных средств с превышением допустимой нагрузки на ось. Ограничения не затронут дорожную технику, пассажирские автобусы, перевозку продовольствия, медикаментов, горюче-смазочных материалов и почтовые отправления.
Меры вводятся ежегодно весной для сохранения дорожного покрытия во время таяния снега.