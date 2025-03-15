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Коммерсантъ FM
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В Москве задержали румынского преступника, разыскиваемого Интерполом

Один из самых разыскиваемых румынских преступников Василь Родидеал арестован в Москве, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. Его более 10 лет искало национальное центральное бюро Интерпола. Российские правоохранительные органы уже обсудили с коллегами из Румынии вопрос выдачи арестованного.

Василя Родидеала в Румынии обвиняют в нескольких тяжких преступлениях, включая создание и поддержку преступной организации, подстрекательство к убийству, а также хранение боеприпасов и подделку валюты. По приговору суда ему грозит 12,5 года лишения свободы. Разыскивать его начали из-за наличия ордера на исполнение данного приговора.

В России Василь Родидеал жил под именем Кравцова Василия Ивановича, получив основной документ взамен паспорта СССР в 2018 году, сказано в судебных материалах.

Фотогалерея

Дорогие преступники

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В 2007 году за ликвидацию, захват или информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ)&lt;B> Осамы бен Ладена &lt;/B>США обещали &lt;B>$50 млн.&lt;/B> В 2011 году «террорист N1», на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, был уничтожен спецназом США в Пакистане. Так как операция по ликвидации была подготовлена исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки, награда никому не досталась

В 2007 году за ликвидацию, захват или информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Осамы бен Ладена США обещали $50 млн. В 2011 году «террорист N1», на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, был уничтожен спецназом США в Пакистане. Так как операция по ликвидации была подготовлена исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки, награда никому не досталась

Фото: U.S. State Department / Handout / Reuters

После гибели Осамы бен Ладена лидером «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) стал его личный врач &lt;B>Айман аз-Завахири, &lt;/B>который находился в розыске ФБР с 1998 года за причастность к взрывам посольств США в Танзании и Кении. В 2011 году Пентагон назначил награду в &lt;B>$25 млн&lt;/B> за любую информацию, ведущую к его поимке или уничтожению. Спустя 11 лет ЦРУ ликвидировало аз-Завахири, выпустив по его конспиративной квартире в Кабуле две ракеты Hellfire

После гибели Осамы бен Ладена лидером «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) стал его личный врач Айман аз-Завахири, который находился в розыске ФБР с 1998 года за причастность к взрывам посольств США в Танзании и Кении. В 2011 году Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к его поимке или уничтожению. Спустя 11 лет ЦРУ ликвидировало аз-Завахири, выпустив по его конспиративной квартире в Кабуле две ракеты Hellfire

Фото: SITE Monitoring Service TV / Reuters

В 2015 году ФСБ РФ назначила награду в &lt;B>$50 млн &lt;/B>за сведения о &lt;B>террористах, организовавших взрыв российского самолета Airbus А321 &lt;/B>над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека. Ответственность за него взяло «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. В 2019 году СМИ сообщали, что к трагедии могли быть причастны террористы Базиль Хассан и Терек Хаят

В 2015 году ФСБ РФ назначила награду в $50 млн за сведения о террористах, организовавших взрыв российского самолета Airbus А321 над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека. Ответственность за него взяло «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. В 2019 году СМИ сообщали, что к трагедии могли быть причастны террористы Базиль Хассан и Терек Хаят

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

&lt;B>$25 млн&lt;/B> обещало правительство США за любую информацию, ведущую к поимке «главного архитектора» терактов 11 сентября 2001 года &lt;B>Халида Шейха Мохаммада. &lt;/B>Он был схвачен в 2003 году в Пакистане ЦРУ и местными спецслужбами. Содержится в тюрьме Гуантанамо. По данным СМИ, сведения о его местонахождении передал боевик «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ), за что получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США

$25 млн обещало правительство США за любую информацию, ведущую к поимке «главного архитектора» терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммада. Он был схвачен в 2003 году в Пакистане ЦРУ и местными спецслужбами. Содержится в тюрьме Гуантанамо. По данным СМИ, сведения о его местонахождении передал боевик «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ), за что получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США

Фото: AP / File

За помощь в поимке иракского лидера &lt;B>Саддама Хусейна&lt;/B> США обещали &lt;B>$25 млн.&lt;/B> Он был задержан американским спецназом под Тикритом в декабре 2003 года и казнен в 2006-м. Поскольку информацию о местонахождении бывшего диктатора США получили от его арестованных ранее сподвижников, деньги не выплачивались. &lt;B>$30 млн &lt;/B>получил информатор, выдавший американским спецслужбам местоположение сыновей Хусейна Удея и Кусея. Они были&lt;B> &lt;/B>убиты&lt;B> &lt;/B>спецназом США в июле 2003-го

За помощь в поимке иракского лидера Саддама Хусейна США обещали $25 млн. Он был задержан американским спецназом под Тикритом в декабре 2003 года и казнен в 2006-м. Поскольку информацию о местонахождении бывшего диктатора США получили от его арестованных ранее сподвижников, деньги не выплачивались. $30 млн получил информатор, выдавший американским спецслужбам местоположение сыновей Хусейна Удея и Кусея. Они были убиты спецназом США в июле 2003-го

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2011 году Госдепартамент США предлагал &lt;B>$10 млн&lt;/B> за информацию о главаре «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) &lt;B>Абу Бакр аль-Багдади.&lt;/B> Спустя пять лет награду увеличили до &lt;B>$25 млн.&lt;/B> В 2019 году, во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, аль-Багдади убил себя и двух детей, взорвав пояс смертника. Данные, где скрывается террорист, предоставил американской разведке информатор из его ближайшего окружения, за что получил награду

В 2011 году Госдепартамент США предлагал $10 млн за информацию о главаре «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Спустя пять лет награду увеличили до $25 млн. В 2019 году, во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, аль-Багдади убил себя и двух детей, взорвав пояс смертника. Данные, где скрывается террорист, предоставил американской разведке информатор из его ближайшего окружения, за что получил награду

Фото: Militant video / AP

В 1980-х &lt;B>Рафаэль Каро Кинтеро&lt;/B> основал Гвадалахарский наркокартель, который до 1989 года управлял оборотом запрещенных средств в Мексике. В 1989-м наркобарон был приговорен к 40 годам мексиканской тюрьмы за убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. Был досрочно освобожден в 2013 году, вернувшись к наркоторговле. В 2018-м ФБР объявило награду за информацию о нем в &lt;B>$20 млн.&lt;/B> В 2022 году Кинтеро был захвачен в ходе операции мексиканских ВМС. В 2025-м экстрадирован в США, где вскоре должен предстать перед судом

В 1980-х Рафаэль Каро Кинтеро основал Гвадалахарский наркокартель, который до 1989 года управлял оборотом запрещенных средств в Мексике. В 1989-м наркобарон был приговорен к 40 годам мексиканской тюрьмы за убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. Был досрочно освобожден в 2013 году, вернувшись к наркоторговле. В 2018-м ФБР объявило награду за информацию о нем в $20 млн. В 2022 году Кинтеро был захвачен в ходе операции мексиканских ВМС. В 2025-м экстрадирован в США, где вскоре должен предстать перед судом

Фото: FBI / Handout / Reuters

В 1990 году лидер исламистов в Пакистане &lt;B>Хафиз Мухаммад Саид&lt;/B> основал группировку «Лашкар-э-Тайба» (подразделение террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в РФ). Организатор атаки на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 166 человек. В 2012 году США объявили о награде в &lt;B>$10 млн&lt;/B> за информацию о его местонахождении. Тогда же Саид появился в эфире телевидения и заявил, что не скрывается от правосудия. Арестован в 2019 году, в 2022-м приговорен пакистанским судом к 31 году тюрьмы. Госдеп США продолжает искать информацию о Саиде из-за недоверия к пакистанской судебной системе

В 1990 году лидер исламистов в Пакистане Хафиз Мухаммад Саид основал группировку «Лашкар-э-Тайба» (подразделение террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в РФ). Организатор атаки на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 166 человек. В 2012 году США объявили о награде в $10 млн за информацию о его местонахождении. Тогда же Саид появился в эфире телевидения и заявил, что не скрывается от правосудия. Арестован в 2019 году, в 2022-м приговорен пакистанским судом к 31 году тюрьмы. Госдеп США продолжает искать информацию о Саиде из-за недоверия к пакистанской судебной системе

Фото: Anjum Naveed / AP

После теракта в Беслане, 8 сентября 2004 года, ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. &lt;B>(около $10 млн)&lt;/B> за информацию, которая поможет нейтрализовать организатора атаки &lt;B>Шамиля Басаева.&lt;/B> Ликвидирован спецслужбами в Ингушетии в 2006 году, о выплате вознаграждения за информацию о нем не сообщалось

После теракта в Беслане, 8 сентября 2004 года, ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. (около $10 млн) за информацию, которая поможет нейтрализовать организатора атаки Шамиля Басаева. Ликвидирован спецслужбами в Ингушетии в 2006 году, о выплате вознаграждения за информацию о нем не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В 2004 году ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. (&lt;B>$10 млн&lt;/B>) за информацию о местонахождении президента непризнанного государства Ичкерия &lt;B>Аслана Масхадова.&lt;/B> В 2005 году после его ликвидации ФСБ сообщила, что «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение»

В 2004 году ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. ($10 млн) за информацию о местонахождении президента непризнанного государства Ичкерия Аслана Масхадова. В 2005 году после его ликвидации ФСБ сообщила, что «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

В 2011 году США и РФ объявили награду по &lt;B>$5 млн&lt;/B> за информацию о нахождении чеченского террориста, лидера «Кавказского эмирата» (террористическая организация, запрещена в РФ) &lt;B>Доку Умарова.&lt;/B> Последний президент непризнанного государства Ичкерия, в частности, брал на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010-м и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м. О ликвидации Умарова ФСБ объявила в 2014 году

В 2011 году США и РФ объявили награду по $5 млн за информацию о нахождении чеченского террориста, лидера «Кавказского эмирата» (террористическая организация, запрещена в РФ) Доку Умарова. Последний президент непризнанного государства Ичкерия, в частности, брал на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010-м и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м. О ликвидации Умарова ФСБ объявила в 2014 году

Фото: ИА «Kavkaz-Center» / ИТАР-ТАСС

На Олимпийских играх 2002 года спортсмен&lt;B> Райан Уэддинг&lt;/B> представлял Канаду на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, заняв 24-е место. В 2006-м был под следствием за выращивание марихуаны, но наказания избежал. В 2010 году получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле кокаином. После освобождения стал организатором международной наркоторговли. В марте 2025-го за помощь в его поимке Госдеп США объявил о вознаграждении в размере &lt;B>$10 млн&lt;/B>

На Олимпийских играх 2002 года спортсмен Райан Уэддинг представлял Канаду на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, заняв 24-е место. В 2006-м был под следствием за выращивание марихуаны, но наказания избежал. В 2010 году получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле кокаином. После освобождения стал организатором международной наркоторговли. В марте 2025-го за помощь в его поимке Госдеп США объявил о вознаграждении в размере $10 млн

Фото: Jeff J Mitchell SUE / CRB / Reuters

Сербия в 2007 году пообещала &lt;B>€1 млн&lt;/B> за помощь в поимке экс-командующего армией боснийских сербов &lt;B>Ратко Младича,&lt;/B> которого разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. В 2010-м сумму увеличили до &lt;B>€10 млн.&lt;/B> Бывший генерал был схвачен в 2011 году. Правительство страны объявило, что награда не будет выплачена, так как задержание было произведено в ходе оперативной работы правоохранительных органов. В 2017 году Младич приговорен к пожизненному заключению в голландской тюрьме

Сербия в 2007 году пообещала €1 млн за помощь в поимке экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, которого разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. В 2010-м сумму увеличили до €10 млн. Бывший генерал был схвачен в 2011 году. Правительство страны объявило, что награда не будет выплачена, так как задержание было произведено в ходе оперативной работы правоохранительных органов. В 2017 году Младич приговорен к пожизненному заключению в голландской тюрьме

Фото: Reuters

В 2009 году нигерийский боевик &lt;B>Абубакар Шекау&lt;/B> стал главой исламистской террористической организации «Боко харам». В 2013-м ЦРУ предложило за информацию о нем &lt;B>$7 млн&lt;/B>. В 2015 году группировка получила статус самой кровавой организации в Индексе глобального терроризма. Шекау выступал за введение шариата в Нигерии. В 2021 году СМИ сообщали о его смерти в боях с конкурирующей террористической организацией

В 2009 году нигерийский боевик Абубакар Шекау стал главой исламистской террористической организации «Боко харам». В 2013-м ЦРУ предложило за информацию о нем $7 млн. В 2015 году группировка получила статус самой кровавой организации в Индексе глобального терроризма. Шекау выступал за введение шариата в Нигерии. В 2021 году СМИ сообщали о его смерти в боях с конкурирующей террористической организацией

Фото: Boko Haram Handout / Sahara Reporters / Reuters

В 2001 году глава крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» &lt;B>Хоакин Гусман &lt;/B>по прозвищу Коротышка (исп. El Chapo) сбежал из мексиканской тюрьмы, после чего правительство США предложило вознаграждение в &lt;B>$5 млн&lt;/B> за его поимку, которая состоялась лишь в 2014 году. В 2015-м он вновь бежал из тюрьмы, после чего власти Мексики объявили о награде в 60 млн песо (почти $4 млн) за информацию о его местонахождении. В 2017 году Гусмана экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок

В 2001 году глава крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (исп. El Chapo) сбежал из мексиканской тюрьмы, после чего правительство США предложило вознаграждение в $5 млн за его поимку, которая состоялась лишь в 2014 году. В 2015-м он вновь бежал из тюрьмы, после чего власти Мексики объявили о награде в 60 млн песо (почти $4 млн) за информацию о его местонахождении. В 2017 году Гусмана экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок

Фото: Eduardo Verdugo / AP

В 2014 году &lt;B>Ружа Игнатова&lt;/B> запустила финансовую пирамиду OneCoin по продаже криптовалюты в Болгарии. За три года она привлекла более 3 млн человек по всему миру, выманив у частных инвесторов более $4 млрд. В 2019 году The Times назвала пирамиду «одним из крупнейших мошенничеств в истории». В 2022 году ФБР заявило о награде в $100 тыс. за информацию об Игнатовой, через два года вознаграждение повысили до &lt;B>$5 млн.&lt;/B> Предполагается, что она могла быть убита в 2018 году болгарским криминальным авторитетом

В 2014 году Ружа Игнатова запустила финансовую пирамиду OneCoin по продаже криптовалюты в Болгарии. За три года она привлекла более 3 млн человек по всему миру, выманив у частных инвесторов более $4 млрд. В 2019 году The Times назвала пирамиду «одним из крупнейших мошенничеств в истории». В 2022 году ФБР заявило о награде в $100 тыс. за информацию об Игнатовой, через два года вознаграждение повысили до $5 млн. Предполагается, что она могла быть убита в 2018 году болгарским криминальным авторитетом

Фото: OneCoin Coporation

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В 2007 году за ликвидацию, захват или информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Осамы бен Ладена США обещали $50 млн. В 2011 году «террорист N1», на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, был уничтожен спецназом США в Пакистане. Так как операция по ликвидации была подготовлена исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки, награда никому не досталась

Фото: U.S. State Department / Handout / Reuters

После гибели Осамы бен Ладена лидером «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) стал его личный врач Айман аз-Завахири, который находился в розыске ФБР с 1998 года за причастность к взрывам посольств США в Танзании и Кении. В 2011 году Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к его поимке или уничтожению. Спустя 11 лет ЦРУ ликвидировало аз-Завахири, выпустив по его конспиративной квартире в Кабуле две ракеты Hellfire

Фото: SITE Monitoring Service TV / Reuters

В 2015 году ФСБ РФ назначила награду в $50 млн за сведения о террористах, организовавших взрыв российского самолета Airbus А321 над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека. Ответственность за него взяло «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. В 2019 году СМИ сообщали, что к трагедии могли быть причастны террористы Базиль Хассан и Терек Хаят

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

$25 млн обещало правительство США за любую информацию, ведущую к поимке «главного архитектора» терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммада. Он был схвачен в 2003 году в Пакистане ЦРУ и местными спецслужбами. Содержится в тюрьме Гуантанамо. По данным СМИ, сведения о его местонахождении передал боевик «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ), за что получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США

Фото: AP / File

За помощь в поимке иракского лидера Саддама Хусейна США обещали $25 млн. Он был задержан американским спецназом под Тикритом в декабре 2003 года и казнен в 2006-м. Поскольку информацию о местонахождении бывшего диктатора США получили от его арестованных ранее сподвижников, деньги не выплачивались. $30 млн получил информатор, выдавший американским спецслужбам местоположение сыновей Хусейна Удея и Кусея. Они были убиты спецназом США в июле 2003-го

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2011 году Госдепартамент США предлагал $10 млн за информацию о главаре «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Спустя пять лет награду увеличили до $25 млн. В 2019 году, во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, аль-Багдади убил себя и двух детей, взорвав пояс смертника. Данные, где скрывается террорист, предоставил американской разведке информатор из его ближайшего окружения, за что получил награду

Фото: Militant video / AP

В 1980-х Рафаэль Каро Кинтеро основал Гвадалахарский наркокартель, который до 1989 года управлял оборотом запрещенных средств в Мексике. В 1989-м наркобарон был приговорен к 40 годам мексиканской тюрьмы за убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. Был досрочно освобожден в 2013 году, вернувшись к наркоторговле. В 2018-м ФБР объявило награду за информацию о нем в $20 млн. В 2022 году Кинтеро был захвачен в ходе операции мексиканских ВМС. В 2025-м экстрадирован в США, где вскоре должен предстать перед судом

Фото: FBI / Handout / Reuters

В 1990 году лидер исламистов в Пакистане Хафиз Мухаммад Саид основал группировку «Лашкар-э-Тайба» (подразделение террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в РФ). Организатор атаки на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 166 человек. В 2012 году США объявили о награде в $10 млн за информацию о его местонахождении. Тогда же Саид появился в эфире телевидения и заявил, что не скрывается от правосудия. Арестован в 2019 году, в 2022-м приговорен пакистанским судом к 31 году тюрьмы. Госдеп США продолжает искать информацию о Саиде из-за недоверия к пакистанской судебной системе

Фото: Anjum Naveed / AP

После теракта в Беслане, 8 сентября 2004 года, ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. (около $10 млн) за информацию, которая поможет нейтрализовать организатора атаки Шамиля Басаева. Ликвидирован спецслужбами в Ингушетии в 2006 году, о выплате вознаграждения за информацию о нем не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В 2004 году ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. ($10 млн) за информацию о местонахождении президента непризнанного государства Ичкерия Аслана Масхадова. В 2005 году после его ликвидации ФСБ сообщила, что «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

В 2011 году США и РФ объявили награду по $5 млн за информацию о нахождении чеченского террориста, лидера «Кавказского эмирата» (террористическая организация, запрещена в РФ) Доку Умарова. Последний президент непризнанного государства Ичкерия, в частности, брал на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010-м и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м. О ликвидации Умарова ФСБ объявила в 2014 году

Фото: ИА «Kavkaz-Center» / ИТАР-ТАСС

На Олимпийских играх 2002 года спортсмен Райан Уэддинг представлял Канаду на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, заняв 24-е место. В 2006-м был под следствием за выращивание марихуаны, но наказания избежал. В 2010 году получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле кокаином. После освобождения стал организатором международной наркоторговли. В марте 2025-го за помощь в его поимке Госдеп США объявил о вознаграждении в размере $10 млн

Фото: Jeff J Mitchell SUE / CRB / Reuters

Сербия в 2007 году пообещала €1 млн за помощь в поимке экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, которого разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. В 2010-м сумму увеличили до €10 млн. Бывший генерал был схвачен в 2011 году. Правительство страны объявило, что награда не будет выплачена, так как задержание было произведено в ходе оперативной работы правоохранительных органов. В 2017 году Младич приговорен к пожизненному заключению в голландской тюрьме

Фото: Reuters

В 2009 году нигерийский боевик Абубакар Шекау стал главой исламистской террористической организации «Боко харам». В 2013-м ЦРУ предложило за информацию о нем $7 млн. В 2015 году группировка получила статус самой кровавой организации в Индексе глобального терроризма. Шекау выступал за введение шариата в Нигерии. В 2021 году СМИ сообщали о его смерти в боях с конкурирующей террористической организацией

Фото: Boko Haram Handout / Sahara Reporters / Reuters

В 2001 году глава крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (исп. El Chapo) сбежал из мексиканской тюрьмы, после чего правительство США предложило вознаграждение в $5 млн за его поимку, которая состоялась лишь в 2014 году. В 2015-м он вновь бежал из тюрьмы, после чего власти Мексики объявили о награде в 60 млн песо (почти $4 млн) за информацию о его местонахождении. В 2017 году Гусмана экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок

Фото: Eduardo Verdugo / AP

В 2014 году Ружа Игнатова запустила финансовую пирамиду OneCoin по продаже криптовалюты в Болгарии. За три года она привлекла более 3 млн человек по всему миру, выманив у частных инвесторов более $4 млрд. В 2019 году The Times назвала пирамиду «одним из крупнейших мошенничеств в истории». В 2022 году ФБР заявило о награде в $100 тыс. за информацию об Игнатовой, через два года вознаграждение повысили до $5 млн. Предполагается, что она могла быть убита в 2018 году болгарским криминальным авторитетом

Фото: OneCoin Coporation

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