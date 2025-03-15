В Москве задержали румынского преступника, разыскиваемого Интерполом

Один из самых разыскиваемых румынских преступников Василь Родидеал арестован в Москве, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. Его более 10 лет искало национальное центральное бюро Интерпола. Российские правоохранительные органы уже обсудили с коллегами из Румынии вопрос выдачи арестованного.

Василя Родидеала в Румынии обвиняют в нескольких тяжких преступлениях, включая создание и поддержку преступной организации, подстрекательство к убийству, а также хранение боеприпасов и подделку валюты. По приговору суда ему грозит 12,5 года лишения свободы. Разыскивать его начали из-за наличия ордера на исполнение данного приговора.

В России Василь Родидеал жил под именем Кравцова Василия Ивановича, получив основной документ взамен паспорта СССР в 2018 году, сказано в судебных материалах.