Квартирный пожар на улице Димитрова отправил петербуржца в больницу

Пожарные 14 марта потушили возгорание в квартире дома 3, корпус 2 по улице Димитрова. О происшествии во Фрунзенском районе сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Вызов по возгоранию поступил на дежурный пульт в 16:30. На борьбу с огнем отправились 15 спасателей, привлечено три единицы техники.

Эпицентр пожара пришелся комнату площадью девять кв. метров. Она горела полностью. На ликвидацию возгорания ушло 27 минут. В результате пожара пострадал петербуржец.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Красногвардейского района госпитализирован после пожара в гаражном боксе.

Татьяна Титаева