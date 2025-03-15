На устройство технических средств, обеспечивающих организацию дорожного движения в Казани, выделят 450 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На обновление дорожной разметки в Казани направят 450 млн рублей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ На обновление дорожной разметки в Казани направят 450 млн рублей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Средства пойдут на нанесение дорожной разметки холодным и горячим пластиком, устройство шумовых полос, а также обозначение вафельной разметки и парковочных мест.

Общая протяженность участков составит почти 2,3 млн метров, а площадь — 29,2 тыс. квадратных метров. На порядка 380 участках улиц разметку планируют нанести краской, а на 205 участках — пластиком.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», а финансирование осуществляется из бюджета Татарстана. Подрядчик должен обеспечить долговечность разметки: для термопластика и холодного пластика — не менее одного года, для краски (эмалей) — три месяца. Срок выполнения работ установлен до 10 сентября 2025 года.

Влас Северин