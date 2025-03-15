ХК «Сочи» проиграл СКА

Хоккейный клуб «Сочи» в Санкт-Петербурге в рамках 64-тура КХЛ со счетом 0:2 уступил СКА. В этом сезоне команды сыграли между собой три очных встречи, и две из них завершились победой СКА. В последний раз «леопарды» побеждали в чемпионате 19 февраля. Тогда взяли верх над московским «Динамо». И уже семь матчей подряд «Сочи» проигрывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В очном матче со СКА сочинские хоккеисты не смогли сдержать натиск соперника. На восьмой минуте в большинстве хозяева открыли счет. С передачи Арсения Грицюка свою сотую шайбу в КХЛ забил Сергей Толчинский. В первом периоде игра в атаке не удалась сочинцам, которые нанесли всего четыре броска в створ ворот соперника. Во втором периоде в равных составах отличился нападающий СКА Михаил Григоренко и установил окончательный результат. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:2.

После 64 матчей в КХЛ «леопарды» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. До конца регулярного чемпионата сочинцам осталось провести четыре матча. В следующем туре сочинские хоккеисты встретятся 16 марта в Екатеринбурге с ХК «Автомобилист».

Евгений Леонтьев