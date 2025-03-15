Всю ночь в Новороссийске тушили горящий полигон

В Новороссийске продолжается тушение пожара на мусорном полигоне. В ночь на 15 марта на месте работали пожарные расчеты, с утра в зону возгорания прибыл глава города Андрей Кравченко, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, тушение осложнено сильным задымлением и переменным ветром, работы ведутся с применением грунта. Для ликвидации огня проложена магистральная линия подачи воды, задействованы 30 единиц спецтехники. В ликвидации возгорания участвуют службы Новороссийска и соседних муниципалитетов, на месте круглосуточно дежурят оперативные штабы и представители городской администрации.

Пожар на полигоне начался 13 марта. По данным на вечер 14 марта, площадь горения и тления составила 2,5 тыс. кв. м. Причины возгорания будут установлены после полной ликвидации огня и проведения экспертиз.

Вячеслав Рыжков