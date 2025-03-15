Бастрыкин поручил доложить об отлове бродячих собак в Солнечном

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о неприятии мер к отлову бродячих собак в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Возле жилых домов в микрорайоне Солнечный живет стая бродячих собак, следует из сообщения, при этом администрация района принимает мер к их отлову. Собаки, по данным СК, проявляют агрессию к людям, из-за чего жителям района приходится носить с собой индивидуальные средства защиты.

Руководитель СУ СК по Свердловской области Богдан Францишко должен предоставить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении председателю Следственного комитета.

Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о массовом отравлении школьников в СУНЦ УрФУ. У 31 одного человека, в том числе одного взрослого, диагностировали острый гастроэнтерит.

Анна Капустина