В Москве вступило в силу правило посещения театров и концертов по паспорту

В Москве с 15 марта вступили в силу новые правила посещения театров и концертных площадок, согласно которым при покупке билетов и на входе в учреждение будет необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность.

Новые правила касаются только тех учреждений, которые подведомственны столичному департаменту культуры.

Также билеты можно приобрести с помощью Mos ID — аккаунта на портале mos.ru. С 12 марта на портале действует сервис по продаже билетов «Мосбилет», объединяющий репертуары всех городских учреждений культуры. Если билет на мероприятие куплен через этот сервис, то предъявлять его на входе вместе с документом — необязательно. Достаточно предъявить QR-код.

Новые правила похода на культурные мероприятия в Москве власти столицы анонсировали в конце 2024 года. Начиная с 1 декабря билеты на события, которые начнутся с 15 марта, можно было купить только с удостоверением личности. В мэрии Москвы поясняли, что нововведения позволят пресечь деятельность перекупщиков и усилят безопасность посетителей.

Полина Мотызлевская