Фонд «Пермь-300» переименуют в фонд имени Татищева

Советом фонда «Пермь-300» принят устав новой редакции и внесено изменение в название фонда. После регистрации фонд получит название - «Фонд содействия развитию города Перми имени В.Н. Татищева». Об этом сообщается на странице фонда в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница фонда в соцсети Фото: страница фонда в соцсети

«Фонд «Пермь-300» с даты его создания был нацелен на конкретную задачу - подготовку города к трехсотлетию. Данная задача успешно реализована, но это не значит, что фонд как инструмент уже не востребован. Фонд доказал свою эффективность, поэтому совет выразил желание продолжить работу фонда, скорректировав направление деятельности», - заявила директор фонда «Пермь-300» Ирина Ермакова.

Фонд «Пермь-300» был создан в 2016 году для поддержки мероприятий к празднованию 300-летнего юбилея краевой столицы. Среди учредителей фонда – управляющий директор, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, президент и экс-ректор ПГНИУ Владимир Маланин, депутаты заксобрания Пермского края Армен Гарслян и Геннадий Шилов.

С 2021 по 2024 фонд «Пермь-300» собрал 116,4 млн руб. Собранные средства были направлены на благоустройство общественных пространств.