В Волгоградской области после падения обломков БПЛА начался пожар

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе загорелся камыш. По его словам, пожарные быстро потушили возгорание.

Заявление губернатора передает пресс-служба администрации региона. Андрей Бочаров уточил, что атака была отражена в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части Волгограда. Пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны, над Волгоградской областью за ночь сбили 64 беспилотника. Всего над шестью регионами были уничтожены 126 БПЛА.