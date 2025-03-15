В Волгоградской области после падения обломков БПЛА начался пожар
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе загорелся камыш. По его словам, пожарные быстро потушили возгорание.
Заявление губернатора передает пресс-служба администрации региона. Андрей Бочаров уточил, что атака была отражена в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части Волгограда. Пострадавших и разрушений нет.
По данным Минобороны, над Волгоградской областью за ночь сбили 64 беспилотника. Всего над шестью регионами были уничтожены 126 БПЛА.
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