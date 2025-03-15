Над Воронежской областью сбили более 35 беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил информацию о количестве беспилотников, сбитых над регионом в ночь на 15 марта. Всего, по его словам, над пятью районами области было уничтожено более 35 БПЛА.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал Александр Гусев в Telegram-канале. Он также напомнил, что приближаться к лежащим беспилотникам и их фрагментам «недопустимо». В случае обнаружения БПЛА необходимо обратиться в экстренные службы по номеру 112, добавил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА повреждения получили несколько жилых домов в разных районах региона. Об отражении атаки беспилотников также сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.