Полиция Британии предъявила обвинения российскому капитану судна Solong

Полиция британского графства Хамберсайд выдвинула обвинения российскому капитану контейнеровоза Solong в убийстве по неосторожности. 10 марта судно столкнулся с танкером Stena Immaculate в Северном море.

«59-летнему капитану судна Solong Владимиру Мотину предъявлено обвинение в совершении непредумышленного убийства по неосторожности. Он заключен под стражу, чтобы предстать перед судом Халла 15 марта»,— говорится в сообщении на сайте британской полиции.

В публикации указано, что береговая охрана нашла тело члена экипажа судна, который числился пропавшим без вести. Всего на борту находились 37 человек, 36 из них были спасены.

Утром 10 марта контейнеровоз Solong протаранил танкер Stena Immaculate. Произошла утечка топлива, оба судна загорелись. 13 марта с капитаном Solong поговорили российские дипломаты.