Наставник «Локомотива» подвел итоги матча с «Нефтехимиком»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции оценил игру своих подопечных на встрече с нижнекамским «Нефтехимиком». Напомним, что железнодорожники уступили со счетом 1:2 после серии буллитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Не забили сегодня хорошие моменты. Вратарь соперника здорово сыграл. Травма Степана (Никулина — прим. «Ъ-Ярославль»), конечно, не к месту. Там серьезно (про травму — «Ъ-Ярославль»)»,— сказал Игорь Никитин.

Сегодня впервые за 1,5 месяца за «Локомотив» сыграл Марк Ульев. Ранее его вызвали из молодежки. По словам Никитина, на него рассчитывают в плей-офф.

«Локомотив» мог сегодня стать победителем всего регулярного чемпионата, но для этого нужно было набрать два очка. 17 марта ярославский клуб сыграет дома с «Адмиралом» из Владивостока.

Алла Чижова