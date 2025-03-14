«Локомотив» проиграл «Нефтехимику» после серии буллитов

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика». Встреча завершилась со счетом 1:2 после серии буллитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Счет был открыт нападающим «Нефтехимика» Райли Барбером во втором периоде. Форвард «Локомотива» Александр Полунин следом сравнял счет. Победный гол забил Владимир Брюквин.

«Локомотив» мог сегодня стать победителем всего регулярного чемпионата, но для этого нужно было набрать два очка, то есть победить. 17 марта ярославский клуб сыграет дома с «Адмиралом» из Владивостока.

Алла Чижова