В окрестностях Геленджика потушили лесной пожар на площади 1,6 га

Вечером 14 марта пожарные полностью ликвидировали возгорание леса площадью 1,6 гектара около хутора Широкая Пшадская Щель в пригороде Геленджика. Об этом сообщает минприроды Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природы Краснодарского края Фото: Министерство природы Краснодарского края

Спасатели устранили пламя к 19:10. Изначально огонь охватил участок в 0,5 га сухой травы.

Возгорание зафиксировала система дистанционного мониторинга «Лесохранитель». Для проверки сигнала на место незамедлительно была отправлена спасательная бригада.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в северо-восточных районах Краснодарского края с 14 по 16 марта объявили высокую пожароопасность 4-го класса. Главное управление МЧС России по региону напоминает о запрете использования открытых источников огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Нурий Бзасежев