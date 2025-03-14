В окрестностях Геленджика потушили лесной пожар на площади 1,6 га
Вечером 14 марта пожарные полностью ликвидировали возгорание леса площадью 1,6 гектара около хутора Широкая Пшадская Щель в пригороде Геленджика. Об этом сообщает минприроды Краснодарского края.
Фото: Министерство природы Краснодарского края
Спасатели устранили пламя к 19:10. Изначально огонь охватил участок в 0,5 га сухой травы.
Возгорание зафиксировала система дистанционного мониторинга «Лесохранитель». Для проверки сигнала на место незамедлительно была отправлена спасательная бригада.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в северо-восточных районах Краснодарского края с 14 по 16 марта объявили высокую пожароопасность 4-го класса. Главное управление МЧС России по региону напоминает о запрете использования открытых источников огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.