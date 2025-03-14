ФСБ внесла запрещенный «Правый сектор» в список террористических организаций

ФСБ внесла украинское объединение «Национально-освободительное движение "Правый сектор"» (признано в РФ экстремистским и запрещено) в перечень террористических организаций. Также в список были внесены его структурные подразделения: организация «Правая молодежь» и объединение «Добровольческий украинский корпус "Правый сектор"» (признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в РФ).

В январе 2025 года по иску Генпрокуратуры Верховный суд признал «Правый сектор» и его структуры террористическими организациями. В 2014 году объединение было признано Верховным судом России экстремистской организацией. Его деятельность на территории России запрещена.

Объединение сформировалось из нескольких ультраправых организаций во время протестов на Украине в 2013–2014 годах. Военизированное подразделение было преобразовано в 67-ю отдельную бригаду в 2022 году и вошло в состав ВСУ. Генпрокуратура заявляла, что движение является «объединением украинских националистических ультраправых организаций», основано на идеологии «радикального украинского национализма и тотальной русофобии», а также прославляет пособников фашистской Германии и организует сбор денежных средств для ВСУ.