Экс-адвоката Олега Бекмеметьева оставили в СИЗО на два месяца по игорному делу

Бывшему адвокату экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева, председателю коллегии адвокатов «Канон» Нане Парулаве продлили срок ареста на два месяца по игорному делу, сообщает пресс-служба объединенных судов Удмуртии. Подсудимая и ее защитник возражали против этого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фигурантку оставили в СИЗО до 19 мая. Ей предъявлено обвинение в пособничестве в незаконной организации и проведении азартных игр в Ижевске (ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Решение продлить срок ареста принял Индустриальный райсуд Ижевска 14 марта.

Напомним, Нану Парулаву задержали 20 января 2025 года. Следствие считает, что обвиняемая в январе-декабре 2024 года под видом юридических услуг «обеспечивала осуществление преступной деятельности» в составе организованной группы, проводившей азартные игры в столице Удмуртии. Для этого использовались помещения на улицах Холмогорова, Орджоникидзе и Авангардной. Сторона защиты пыталась оспорить решение о заключении Наны Парулавы под стражу в Верховном суде Удмуртии, однако инстанция отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.