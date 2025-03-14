Задерживаются поезда Кострома — Ярославль
Два пассажирских поезда Кострома — Ярославль задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий на участке Нерехта - Кострома. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Время задержки составляет до двух часов. Опаздывает и «Ласточка» Москва — Кострома. В СЖД принесли извинения за доставленные неудобства. Ранее костромские СМИ сообщали, что в регионе ожидается штормовой ветер 14 марта.
Неблагоприятные погодные условия наблюдаются и в Ярославской области. В частности, в областной столице ветер повалил деревья на улицах Терешковой, Блюхера, Труфанова, проспекте Ленина.