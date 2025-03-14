Мэрия Ярославля заявила о готовности к ликвидации последствий непогоды
Городские службы города готовы к устранению последствий непогоды. Об этом сообщает вечером 14 марта мэрия Ярославля.
Фото: соцсети
Сегодня в городе поднялся сильный ветер, его порывы, по данным областного гидрометцентра, достигают 21 метра в секунду. Местные жители публикуют фотографии упавших деревьев на улицах Терешковой, Блюхера, Труфанова, проспекте Ленина. На улице Чайковского пострадал мемориал «Память наших сердец», посвященный подвигам ярославцев в Великой Отечественной войне.
В ГУ МЧС рассказали, что сообщений в связи с ухудшением погодных условий не поступало.