Нападение собаки на женщину на Малой Балканской заинтересовало Бастрыкина

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собаки на прохожую в Петербурге. Дело расследуется по ст. 213 УК РФ (хулиганство), уточнили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным следствия, 13 марта в Петербурге собака на прогулке с хозяйкой напала на пожилую женщину. Как писали СМИ, инцидент случился во дворе дома на Малой Балканской улице — животное набросилось на петербурженку со спины и укусило ее за ногу. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Собаку пришлось на время усыпить газом, а пострадавшую увезли в больницу. Было возбуждено уголовное дело.

И.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову поручено доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, уточнили в Следкоме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты петербургского Заксобрания раскритиковали инициативу Государственной думы РФ об эвтаназии бездомных животных, проживающих в приютах.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Кошки и собаки поссорили людей».

Андрей Цедрик