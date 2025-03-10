Пенсионерка отсудила полмиллиона после падения на льду у станции «Проспект Славы»

Пожилая жительница Петербурга обратилась в прокуратуру с просьбой добиться компенсации после получения травмы в результате падения на льду. 68-летняя женщина поскользнулась на неубранном и необработанном от наледи тротуаре на Бухарестской улице возле станции метро «Проспект Славы». Это произошло в начале декабря 2023 года, сообщили в надзорном ведомстве.

После случившегося петербурженка обратилась в медицинское учреждение, где ей диагностировали закрытый перелом правой голени. Проверка прокуратуры показала, что падение пострадавшей произошло вследствие ненадлежащей уборки территории со стороны СПб ГУДП «Центр».

Выступая в защиту прав пенсионерки прокурор Фрунзенского района обратился с иском в суд о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда. Суд исковые требования удовлетворил. В пользу пострадавшей взыскали 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 80 тыс. рублей за расходы на лекарства, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с одной из школ в Красносельском районе могут взыскать 300 тыс. рублей за травмы, полученные ученицей на перемене.

Андрей Цедрик