В Горячем Ключе потушили лесной пожар

Сотрудники Краевого лесопожарного центра ликвидировали лесное возгорание в районе села Безымянное в Горячего Ключа. Огонь охватил 0,6 га, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного вечером 14 марта. На место выехала бригада специалистов.

Возгорание классифицировали как лесной пожар в Горячеключевском лесничестве. Изначально огонь зафиксировали на площади 0,3 га.

К 18:35 пламя локализовали, а полностью потушить пожар удалось в 19:05.

Анна Гречко