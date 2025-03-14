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В Горячем Ключе потушили лесной пожар

Сотрудники Краевого лесопожарного центра ликвидировали лесное возгорание в районе села Безымянное в Горячего Ключа. Огонь охватил 0,6 га, сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного вечером 14 марта. На место выехала бригада специалистов.

Возгорание классифицировали как лесной пожар в Горячеключевском лесничестве. Изначально огонь зафиксировали на площади 0,3 га.

К 18:35 пламя локализовали, а полностью потушить пожар удалось в 19:05.

Анна Гречко

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