Ростовские HR-специалисты назвали признаки скорого увольнения сотрудника

В Ростове-на-Дону треть специалистов по кадрам считают главным признаком скорого увольнения сотрудника – потерю интереса к работе. Об этом сообщили представители платформы SuperJob, опираясь на данные собственного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным сервиса, каждый пятый менеджер по персоналу (20%), незадолго до увольнения сотрудника, заметил у него снижение качества работы и рассеянность. Апатию и пассивность увидели 17% опрошенных специалистами SuperJob. Демонстрацию работниками недовольства увидели 11% кадровиков, а тревожность — 10%. Еще 7% увидели у думающих уволиться сотрудников отказ от коммуникаций, отстраненность, безынициативность и скрытность.

«О скором увольнении также могут свидетельствовать частые больничные, отгулы и выходные за свой счет», – пояснили аналитики платформы.

Любопытно, что 3% опрошенных SuperJob HR-директоров ориентируются на сплетни в коллективе, объясняя это тем, что часто именно коллеги первыми чувствуют настрой своего товарища на увольнение.

Валентина Любашенко