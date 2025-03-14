Собственные доходы бюджета Крыма увеличились в пять раз за 11 лет

Собственные годовые доходы бюджета Крыма за 11 лет увеличились более чем в пять раз и превысили по итогам 2024 года сумму в 135 млрд руб. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет».

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По словам парламентария, налоговые и неналоговые поступления значительно выросли по сравнению с 2014 годом. За 11 лет доходы выросли в 5,1 раза — с 25 млрд руб до более чем 135 млрд руб.

Господин Гоцанюк также отметил, что валовый региональный продукт республики за указанный период увеличился на треть, превысив 768 млрд руб. К 2030 году показатель планируется увеличить еще на 14% за счет комплексного развития полуострова, Азово-Черноморского кластера и туристической инфраструктуры.

В экономику Крыма вложено свыше 2 трлн руб, причем более половины составляют частные инвестиции. Это позволило создать новые предприятия, производственные мощности и более 95 тыс. рабочих мест.

Средняя заработная плата в регионе за 11 лет выросла с 14,6 тыс. до 52,5 тыс. рублей. Уровень безработицы в регионе снизился с 7,2% до 2,6%.

Анна Гречко