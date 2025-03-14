В Ростове нейросети используют более 50% жителей с высоким доходом

В Ростове-на-Дону нейросетями часто пользуются 52% горожан с доходом выше 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob, ссылаясь на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Исследование также показало, что в донской столице 32% жителей используют искусственный интеллект для личных целей, и еще по 17% — для работы и учебы. Среди ростовчан младше 35 лет нейросети применяют 64% участников опроса.

«Мужчины применяют нейросети чаще женщин. При этом мужчины чаще используют искусственный интеллект для личных задач, а женщины — для работы», — отметили представители SuperJob.

Они добавили, что в Ростове-на-Дону почти каждый третий пользователь искусственного интеллекта (28%) полностью доволен качеством работы нейросетей. 3% горожан — вовсе не удовлетворены. Остальные воздержались от ответа.

Валентина Любашенко