Жители Казани приняли пар для очистки территории за дым от пожара в историческом доме Гергена на улице Большая Красная. Об этом сообщает пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанцы приняли пар за возгорание в историческом доме в центре города

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Казанцы приняли пар за возгорание в историческом доме в центре города

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

На место выехали сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия республики, которые убедились в отсутствии угрозы.

Дом, в котором когда-то жил профессор медицины, дворянин Николай Геркен, однажды уже восстанавливался после пожара в 1843 году.

Дарья Сайфиева