Загрузка отелей и санаториев Анапы на майские праздники достигла 62%

Уровень бронирования отелей Анапы на майские праздники составил 62%, что близко к традиционным 70%. При этом туристы стали принимать решение о поездке за две-три недели вместо прежних 2,5–3 месяцев, сообщает сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на замглаву города-курорта Виталия Воронова.

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Вице-мэр подчеркнул популярность санаториев в городе, которые максимально загружены. По его словам, Анапа является климатическим бальнеологическим курортом мирового уровня.

«У нас все-таки действительно уникальный климат: это и море, и степи, и горы, и, в общем-то, пересечение этих всех трех видов воздуха. Береговая линия порядка 80 километров, и в разных точках этой береговой линии есть разные лечебные элементы»,— отметил господин Воронов.

Медицинские программы санаториев курорта ориентированы на имеющиеся природно-климатические факторы. В межсезонье средняя заполняемость здравниц составляет 60–70%, а летом достигает 95–100%.

Нурий Бзасежев