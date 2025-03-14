В Черноземье 15 марта будет облачно и дождливо, от 0°С до +16°С

В субботу, 15 марта, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность и дожди. Температура будет варьироваться от 0°С до +16°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность с прояснениями и небольшой дождь при температуре до +6°C. Днем будет облачно и дождливо, до +16°C.

В Воронеже ночью ожидается облачность с прояснениями, до +5°C. Днем прогнозируется облачность и небольшой дождь, до +15°C.

В Курске ночью будет облачно с прояснениями и пойдет дождь, до +5°C. Днем будет облачно и дождливо, до +12°C.

В Липецке ночью тоже прогнозируется облачность с прояснениями, но без осадков, до +2°C. Днем температура составит +7°C, и пойдет дождь.

В Орле ночью будет облачно, без осадков, до 0°C. Днем прогнозируют облачность и дождь при +4°C.

В Тамбове ночью ожидается облачность, до +3°C. Днем будет облачно, и пойдет дождь, до +10°С.

Егор Якимов