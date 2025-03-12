Житель Красногвардейского района госпитализирован после пожара в гаражном боксе

Гаражный бокс в Красногвардейском районе горел 12 марта. Из-за происшествия в больницу забрали жителя Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Спасатели получили тревожный вызов в 12:53. Огонь возник в гаражном боксе по Хасанской улице, дом 5, корпус 2. Площадь возгорания составила 30 кв. метров — пламя распространилось на весь объект.

Через полчаса все было потушено силами 15 специалистов. Пострадавшего забрали в медучреждение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожар в гипермаркете «О`Кей» тушили ночью на Богатырском проспекте.

Татьяна Титаева