МВД прокомментировало стрельбу у детского сада в Новой Москве

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после стрельбы рядом с детским садом в Новой Москве. Подозреваемый — уроженец Норильска — задержан.

Предварительно установлено, что задержанный поспорил со своим знакомым за пределами территории детского сада и выстрелил в него из травматического пистолета. Пострадавших среди воспитанников и персонала детского сада в ходе инцидента не было. Обоих участников инцидента затем доставили в отдел МВД для проверки.

О стрельбе рядом с детским садом Bilingual Kids Academy сообщили сегодня ранее. Изначально утверждалось, что причиной конфликта стала ссора мужчины с сожителем его бывшей жены.

Никита Черненко