В Новороссийске скончалась ветеран войны Анна Зименко

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Новороссийска Анна Зименко скончалась 14 марта в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Анна Зименко участвовала в боевых действиях в составе 3-го Украинского фронта в особом отделе с 1942 по 1944 годы. В Новороссийск фронтовичка переехала в 1972 году, где трудилась старшим инженером-экономистом в местном порту.

В 2025-м году решением городской думы Анне Зименко было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Новороссийска».

Анна Гречко