В Ярославле закрывают акушерский стационар на Гагарина

В Ярославле прекращает работу акушерский стационар в ГБУЗ ЯО «Клиническая больница им. Семашко», расположенный на улице Гагарина (бывшая МСЧ НПЗ). В минздраве объяснили, что это связано с отсутствием потребности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В минздраве сообщили, что за последние 5 лет в регионе на 23% снизилось количество родов. Вместе с тем количество акушерских коек не менялось, отделения не загружены. В больнице Семашко для рожениц работает 21 койка.

«В настоящее время количество родов не превышает 400 в год, при необходимой мощности до 1500 родов в год. При этом в Ярославле работают еще 3 акушерских стационара. Эти стационары имеют мощности для оказания медицинской помощи беременным и роженицам в необходимом объеме даже с учетом увеличения родов и сокращения акушерского стационара в Семашко»,— сообщили в минздраве.

По словам главного акушера-гинеколога Ярославской области Татьяны Сорокиной, из-за того, что в Семашко роды проходят не каждый день, снижается уровень квалификации врачей, что в дальнейшем является риском для беременных. Госпожа Сорокина добавила, что перемаршрутизация пациенток в другие стационары не отразится негативно на оказании медпомощи.

Алла Чижова