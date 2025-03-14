В Свердловской области представили нового главу СУ СКР Богдана Францишко

Генерал-майор юстиции Богдан Францишко представлен в качестве нового руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото Артем Жога, Михаил Малышкин, Богдан Францишко

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области На фото Артем Жога, Михаил Малышкин, Богдан Францишко

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Нового руководителя представил руководитель управления кадров СК РФ Михаил Малышкин, отметив его опыт, высокие личностные качества и умение решать поставленные задачи. С приветственными словами выступили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и представители руководства правоохранительных органов региона.

«Под вашим непосредственным руководством сотрудникам следственного управления предстоит обеспечивать и поддерживать законность и правопорядок в Свердловской области – регионе, который характеризуется большой численностью населения, наличием значительного количества промышленных предприятий, а также развитой туристической инфраструктурой»,—подчеркнул Артем Жога.

Богдан Францишко родился в 1975 году в Кемеровской области, ранее руководил СУ СКР по Курганской области. Указом президента России ему присвоено звание генерал-майор юстиции. До назначения Францишко должность руководителя СКР по Свердловской области была вакантна с 2023 года, когда ушел на пенсию Михаил Богинский.

Полина Щуцкая