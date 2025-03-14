До конца года в Аксайском районе откроют новую школу на 880 учеников

В Аксайском районе Ростовской области жители жалуются на нехватку школ, из-за чего дети учатся в две смены. Для решения этой проблемы планируется строить жилье с необходимой инфраструктурой, включая новые учебные заведения, сообщил ври губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства строительства Ростовской области Фото: пресс-служба министерства строительства Ростовской области

Глава района Константин Доморовский сообщил о ходе строительства школы на улице Речников, рассчитанной на 880 учеников. Контракт на работы был заключен в августе 2023 года, но сроки сорваны подрядчиком. В настоящее время готовность объекта составляет 72%.

«Поручил провести процедуру расторжения контракта с нынешним подрядчиком, как можно быстрее заключить договор с новым и контролировать ход работ. Ввести в строй школу к началу учебного года уже не получится, но к концу года календарного это сделать необходимо»,— сообщил Юрий Слюсарь.

Николай Аксенов