Глава СКР взял на контроль проверку по обращению о закрытии школы в Оренбуржье

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход процессуальной проверки о нарушении прав несовершеннолетних в с. Ефремово-Зыково. Также он запросил доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Сторожев, Коммерсантъ Фото: Леонид Сторожев, Коммерсантъ

По данным ведомства, жительница Оренбуржья не согласна «с ходом установления обстоятельств закрытия школы в селе Ефремово-Зыково». В августе прошлого года было принято решение о ликвидации учебного заведения без технического обследования. Дети вынуждены учиться в образовательное учреждение на значительном удалении от населенного пункта. Родители с этим не согласны.

В СУ СК России по Оренбургской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Руфия Кутляева