«Дом с русалками и атлантами» в Пятигорске объявлен памятником культуры

«Дом с русалками и атлантами» в Пятигорске теперь считается памятником культуры. Об этом сообщили в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

Здание, построенное в 1898 году на пересечении улиц Мира и 40 лет Октября.

Дом был возведен из кирпича с фундаментом из машукского камня. Балки широких окон украшают кариатиды в виде русалок, что делает его уникальным для курортов Кавминвод. После национализации в начале 1920-х годов здание было разделено на коммунальные квартиры.

В прошлом году при ремонте фасада русалки были демонтированы, но благодаря вмешательству общественности и проверке прокуратуры их вернули на свои места.

Николай Аксенов