Нижегородский ЦРТС потребовал более 90 млн рублей от дочки «Ростеха»

Госучреждение Нижегородской области «Центр развития транспортных систем» подало заявление о включении требований в размере 93,2 млн руб. в реестр кредиторов Национального центра информатизации (НЦИ, дочернее предприятие «Ростеха»).

НЦИ, созданный как единый центр компетенций в сфере цифровых технологий, в январе вошел в процедуру банкротства, имея убытки от своей деятельности.

В Нижегородской области дочка «Ростеха» в 2022-2023 годах выступала подрядчиком региона по нескольким госконтрактам, связанным с внедрением интеллектуальной транспортной системы по автоматизации процессов управления дорожным движением. Заявление ЦРТС о включении в реестр кредиторов НЦИ принято арбитражным судом к производству и может быть рассмотрено в мае.

Иван Сергеев