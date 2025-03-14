Прокуратура требует возбудить уголовное дело на иноагента Евгения Чичваркина

Московская прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Ведомство считает его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Надзор установил, что бизнесмен за прошедший год дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка работы иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). При этом с 4 по 12 марта 2025 года он продолжил распространять материалы на одном из видеохостингов без указания, что они созданы иностранным агентом.

Евгений Чичваркин (признан иностранным агентом) был сооснователем и бывшим совладельцем сети салонов сотовой связи «Евросеть». В 2009 году в отношении него уже возбуждали уголовное дело о похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п. «а», «б» ч. 3 ст 163 УК РФ), однако в 2011 году СКР прекратил уголовное преследование бизнесмена. В июне 2022 года предпринимателя признали иностранным агентом, а в феврале 2025 года на него составили протокол об участии в нежелательной организации.

Никита Черненко