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Коммерсантъ FM
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Иноагента Чичваркина обвинили в участии в деятельности нежелательной организации

Бизнесмена и основателя магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан иноагентом) обвинили в участии в деятельности нежелательной иностранной организации (ст. 20.33 КоАП). Ему грозит штраф до 15 тыс. руб. Об этом сообщается в карточке дела, поступившего в Дорогомиловский суд Москвы.

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ

Причиной составления административного протокола может стать связь бизнесмена с «Антивоенным комитетом России» (признан нежелательной организацией и запрещен на территории РФ), пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В ноябре и декабре 2024 года господина Чичваркина (признан иноагентом) дважды оштрафовали за нарушение правил деятельности иностранного агента. В этот перечень его включили в июне 2022 года.

«Антивоенный комитет России» (признан нежелательной организацией и запрещен на территории РФ) был создан через несколько дней после начала СВО. Инициаторы проекта — Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский (оба объявлены иностранными агентами). Среди членов организации — экономисты Cергей Алексашенко и Cергей Гуриев, оппозиционеры Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Гудков (все они объявлены иностранными агентами).

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