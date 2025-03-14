Бывший глава МО «Купчино» отправится в колонию за мошенничество с билетами

Прокуратура Фрунзенского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Тразит Тур Лайн» Константина Жолобова и бывшего и.о. главы местной администрации внутригородского муниципального округа Купчино Константина Борисова по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства 14 марта.

Суд и следствие установили, что подсудимые в 2022 году заключили муниципальные контракты на поставку билетов на различные концерты. Вместе с тем количество билетов, отраженных в актах выполненных работ, значительно превысило их фактическое количество. Ущерб местному бюджету превысил 22 млн рублей.

В итоге Борисову назначили наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 787,9 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на два года. Жолобову дали 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Также удовлетворен иск прокурора Фрунзенского района, с учетом частичного возмещения подсудимыми ущерба, о взыскании с них солидарно 19,2 млн рублей. На текущий момент имущество обвиняемых арестовано в целях обеспечения исполнения приговора.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по следам банды консуматорш в Петербурге возбудили новое уголовное дело. Лидером организованной преступной группы оказался 27-летний местный житель.

Андрей Маркелов