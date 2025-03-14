Реконструкция уфимского Госцирка, простаивающего около восьми лет, может начаться уже в этом году. Об этом стало известно после рабочего совещания с участием членов правительства Башкирии и главы Большого Московского цирка Эдгарда Запашного. Также стало известно, что, хоть за несколько лет стоимость ремонта и выросла на 1 млрд руб., республиканский бюджет не пострадает — расходы взяла на себя федеральная адресная инвестиционная программа.

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«Признаюсь честно, я думал, он в худшем состоянии. Почему-то я готовился, что, может быть, уже пора поднимать вопрос о его полном сносе», — поделился с журналистами Эдгард Запашный, приехавший в Уфу воочию убедиться в необходимости реконструировать здание местного Госцирка. Местные чиновники надеются, что директор Большого Московского цирка поможет в восстановлении памятника культурного наследия.

После рабочего совещания в пустующем здании с участием чиновников правительства Башкирии, господин Запашный согласился: цирк нуждается во внимании. Например, в нескольких местах течет крыша, нужно перестроить помещения под новые нормативы содержания животных.

При этом Эдгард Запашный отметил, что на бумаге многое уже сделано, теперь «пора экскаватором подъезжать».

Действительно, часть подготовительной работы уже выполнена. Как рассказал «Ъ-Уфа» директор проектного офиса «Уфа – 450 лет» (департамент правительства Башкирии) Олег Байдин, проект реконструкции цирка получил положительное заключение Главгосэкспертизы. «Есть мелкие шероховатости, я думаю, с помощью нашего гостя мы сможем их убрать. Для этого мы его пригласили, чтобы мог сам все посмотреть», — сказал господин Байдин, имея в виду Эдгарда Запашного.

Открытый в 1968 году и признанный объектом культурного наследия регионального значения уфимский Госцирк закрылся в 2017 году. Такое решение принял Октябрьский районный суд Уфы по требованию прокуратуры. По мнению ведомства, эксплуатация здания опасна для жизни посетителей. Особые вопросы были к обветшалому куполу здания.

Руководивший Росгосцирком (в структуру этой организации входит и уфимский цирк) Дмитрий Иванов говорил в 2018 году, что к концу 2020-го — началу 2021 годов. реставрация будет завершена. Ориентировочная стоимость работ оценивалась в 970 млн руб. В 2021 году здание не открылось, а минкульт заявил о подорожании проекта до 1,5 млрд руб.

В 2023 году о судьбе госцирка глава Башкирии Радий Хабиров рассказал президенту РФ. Владимир Путин поинтересовался, сколько это стоит, и отметил: «Цирковое искусство заслуживает того, чтобы государство обратило на него большее внимание, чем до сих пор. Конечно, нужна соответствующая материальная база».

Через год новый гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков назвал новую стоимость и сроки реконструкции — 870 млн руб. и 2026 год.

По словам господина Байдина, к концу 2025 года планируется закрыть «всякие технические нюансы», связанные с торгами и другими регламентными процедурами: «Хотели бы в этом году стартовать»,— надеется он.

При реконструкции, рассказал директор проектного офиса, предстоит привести в порядок фойе, зрительный зал. Кроме того, может быть увеличена емкость помещений для содержания животных. В пресс-службе министерства культуры поделились, что вместимость зрительного зала уменьшится с 2,25 тыс. до 1,7 тыс. мест, что связано с изменениями требований пожарной безопасности.

В то же время значительно увеличился объем предполагаемых расходов. Как рассказала «Ъ-Уфа» министр культуры республики Амина Шафикова, в федеральную государственную инвестиционную программу заложено трехлетнее финансирование на общую сумму 1,9 млрд руб.

По мнению министра, простой здания привел к тому, что «выросло поколение детей, не видевших цирка», тогда как «поступает очень много обращений о том, что цирк нужен». «Это была бы одна из самых больших площадок, где могли бы выступать не только местные коллективы, но и федеральные звезды»,— рассказала она.

С возможностью проводить мероприятия за пределами циркового искусства согласен и Эдгард Запашный, отметивший, что исторически уфимский Госцирк собирал концерты, а в будущем сможет принимать и спортивные мероприятия. Конкретные решения по реконструкции объекта, заверил директор Большого Московского цирка будут предметом разговоров с Радием Хабировым, представителями федерального Минкульта и компании Росгосцирк.

Идэль Гумеров